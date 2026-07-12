Цена билетов на четвертьфиналы ЧМ-2026 снизилась после вылета Португалии — A Bola

Вылет сборной Португалии с чемпионата мира – 2026 года повлиял на снижение цен на билеты на некоторые матчи четвертьфинала, сообщает A Bola.

По данным источника, вылет национальной команды привёл к резкому падению спроса – цена билетов снизилась более чем на 50%. Согласно платформе для покупки билетов TickPick, минимальная стоимость билета на матч 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией (2:1) упала с $ 2950 до примерно $ 1200.

Такие изменения объясняются тем, что участие Криштиану Роналду считалось ключевым фактором, влияющим на цену билетов, учитывая огромное медийное влияние капитана сборной Португалии.

Сборная Португалии завершила участие в ЧМ-2026, уступив Испании в 1/8 финала (0:1).