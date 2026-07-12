Джуд Беллингем рассказал о совете матери перед матчем сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился советами своей матери перед матчами плей-офф чемпионата мира — 2026. Сборная Англии одержала победу в матче с Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира — 2026 со счётом 2:1.

«Моя мама всю неделю говорила мне следить за своими выражениями, подкатами, выражением лица и эмоциями, чтобы я не получил жёлтую карточку», — приводит слова Джуда Беллингема Фабрицио Романо в социальной сети X.

В полуфинале чемпионата мира — 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной в среду, 12 июля, в 22:00 мск, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта). Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.