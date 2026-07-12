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Скалони высказался о матче Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ-2026

Скалони высказался о матче Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о матче полуфинала чемпионата мира 2026 года с Англией, который состоится 15 июля. На стадии 1/4 финала «альбиселесте» победила Швейцарию — 3:1 (1:1, 2:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Какое послание вы хотели бы передать игрокам и всем аргентинцам, которые живут в состоянии ожидания матча с Англией?
– Это всего лишь футбольный матч. Вот и всё. Мы не ждём ничего другого. Это просто футбольный матч.

Мы будем играть с великой национальной командой, у которой фантастический тренер, очень уважаемый мной. Это просто футбольный матч, ничего больше», — сказал Скалони после матча со Швейцарией.

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