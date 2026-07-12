«Лучше 128 сборных, но 256 идеально!» Губерниев — о возможном расширении ЧМ до 64 команд

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном расширении чемпионата мира до 64 участников. На мировом первенстве 2026 года впервые в истории сыграли 48 национальных команд.

«А ещё лучше 128 сборных! Но 256 идеально! 256 сборных команд! Не только Земля должна играть и мечтать, но и Солнечная система!!! И планета Шелезяка!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Инфантино, отвечая на вопрос о потенциальном расширении состава участников чемпионата мира, сказал: «Этот вопрос однозначно будет изучаться и обсуждаться в рамках соответствующих собраний после нынешнего чемпионата мира. При организации мирового первенства важно учитывать интересы всего мира, а не только Европы и Южной Америки».

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