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Нападающий «Челси» Джесси Дерри проведёт следующий сезон в аренде в «Спортинге»

Нападающий «Челси» Джесси Дерри проведёт следующий сезон в аренде в «Спортинге»
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Нападающий лондонского «Челси» Джесси Дерри продолжит свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» на правах аренды. Английский клуб объявил об этом на своём сайте.

На прошлой неделе 19-летний футболист подписал новый контракт с «Челси» до 2032 года. Договор о его аренде португальским клубом рассчитан на весь сезон-2026/2027.

В сезоне-2025/2026 Дерри принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Он дебютировал за основной состав «Челси», выйдя на замену в матче Кубка Англии с «Халл-Сити» (4:0).

По результатам прошлого клубного сезона португальский «Спортинг» набрал 82 очка и расположился на втором месте португальской Примейры.

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