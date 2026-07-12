Нападающий «Челси» Джесси Дерри проведёт следующий сезон в аренде в «Спортинге»

Нападающий лондонского «Челси» Джесси Дерри продолжит свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» на правах аренды. Английский клуб объявил об этом на своём сайте.

На прошлой неделе 19-летний футболист подписал новый контракт с «Челси» до 2032 года. Договор о его аренде португальским клубом рассчитан на весь сезон-2026/2027.

В сезоне-2025/2026 Дерри принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Он дебютировал за основной состав «Челси», выйдя на замену в матче Кубка Англии с «Халл-Сити» (4:0).

По результатам прошлого клубного сезона португальский «Спортинг» набрал 82 очка и расположился на втором месте португальской Примейры.