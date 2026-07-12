Джованни Строппа продлил контракт с «Венецией»

Главный тренер «Венеции» Джованни Строппа продлил соглашение с итальянским клубом. Новый контракт с 58-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2029 года и предусматривает опцию автоматического продления ещё на один сезон.

Строппа возглавил команду летом 2025 года и в первый же сезон привёл её к чемпионству в Серии B. До этого назначения итальянский наставник уже имел опыт вывода команд в элиту, отработав в таких клубах, как «Кротоне» и «Монца».

«Под его руководством «Венеция» продемонстрировала яркую атакующую идентичность, стабильные результаты и сильный командный дух, что позволило клубу досрочно гарантировать себе возвращение в элитный дивизион итальянского футбола», — заявила пресс-служба клуба.