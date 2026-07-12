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«ПСЖ» готов заплатить € 40 млн за Торреса, «Барселона» оценивает его в € 50 млн — Sport.es

«ПСЖ» готов заплатить € 40 млн за Торреса, «Барселона» оценивает его в € 50 млн — Sport.es
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«Барселона» оценивает трансферную стоимость нападающего Феррана Торреса в € 50 млн в связи с интересом «ПСЖ» к нему. Однако парижский клуб не намерен переплачивать за форварда, у которого остался год по контракту, и готов предложить € 40 млн за его переход. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «ПСЖ» может предложить более низкую сумму, если Торрес попросит об уходе из «Барселоны». Парижане не намерены спешить с этой сделкой и хотят подождать, пока нападающий завершит участие в чемпионате мира 2026 года.

Торрес играет за «блауграну» с января 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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