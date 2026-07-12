Месси прервал личную голевую серию из девяти матчей на ЧМ в игре со Швейцарией

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прервал голевую серию из девяти матчей на чемпионатах мира после того, как не отметился забитым мячом во встрече 1/4 финала мирового первенства 2026 года со Швейцарией (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)).

Серия Месси с голами в девяти матчах является рекордом в истории чемпионатов мира. Она началась во встрече 1/8 финала мирового первенства 2022 года с Австралией.

Однако в матче со швейцарской национальной командой 39-летний форвард сделал ассист, продлив серию с результативными действиями на чемпионатах мира до 10 игр.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Англией. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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