Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси прервал личную голевую серию из девяти матчей на ЧМ в игре со Швейцарией

Месси прервал личную голевую серию из девяти матчей на ЧМ в игре со Швейцарией
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прервал голевую серию из девяти матчей на чемпионатах мира после того, как не отметился забитым мячом во встрече 1/4 финала мирового первенства 2026 года со Швейцарией (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Серия Месси с голами в девяти матчах является рекордом в истории чемпионатов мира. Она началась во встрече 1/8 финала мирового первенства 2022 года с Австралией.

Однако в матче со швейцарской национальной командой 39-летний форвард сделал ассист, продлив серию с результативными действиями на чемпионатах мира до 10 игр.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Англией. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Месси оценил победный гол Альвареса в матче Аргентина — Швейцария на ЧМ

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android