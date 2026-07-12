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В переговорах Винисиуса и «Реала» достигнута предварительная договорённость — Sky Sports

В переговорах Винисиуса и «Реала» достигнута предварительная договорённость — Sky Sports
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Мадридский «Реал» и бразильский нападающий Винисиус Жуниор достигли предварительного соглашения. Форвард продолжит свою карьеру в команде «сливочных». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, стороны уже провели предварительные переговоры, поэтому для заключения нового контракта остаётся урегулировать некоторые детали.

Ранее сообщалось, что Винисиус может покинуть клуб из-за напряжённых взаимоотношений с нападающим Килианом Мбаппе.

В минувшем сезоне Винисиус провёл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 140 млн. Действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

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