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Том Холланд заявил, что предпочёл бы чемпионство «Тоттенхэма» премии «Оскар»

Том Холланд заявил, что предпочёл бы чемпионство «Тоттенхэма» премии «Оскар»
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Голливудский актёр и болельщик «Тоттенхэма» Том Холланд признался, что готов пожертвовать главной кинонаградой ради триумфа любимой команды.

— Вы бы предпочли выиграть «Оскар» или увидеть победу «Тоттенхэма» в Премьер-лиге?
— Я выберу победу «шпор» в Премьер-лиге! Для меня было бы большой честью получить «Оскар», но… победа в Премьер-лиге стала бы настоящим чудом, — сказал Холланд в видео The Times.

В минувшем сезоне-2025/2026 «Тоттенхэм» набрал 41 очко и финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда остановилась в одной строчке от зоны вылета, сохранив прописку в высшем дивизионе в заключительных турах.

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