«Арбитры бестолочи и Норвегию закрыли!» Губерниев — о спорном голе Беллингема

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал первый гол полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче с Норвегией (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. После выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда мяч попал в трос камеры-паука, после чего владение сразу же перешло к англичанам и они начали голевую атаку.

«Но в целом, ещё раз посмотрев гол англичан, после попадания в трос камеры-паука, понимаешь, что арбитры бестолочи и Норвегию зарыли!!! Позорники и жухалы!!!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В полуфинале чемпионата мира – 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США) в 22:00 по московскому времени.