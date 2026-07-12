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«Арбитры бестолочи и Норвегию закрыли!» Губерниев — о спорном голе Беллингема

«Арбитры бестолочи и Норвегию закрыли!» Губерниев — о спорном голе Беллингема
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал первый гол полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче с Норвегией (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. После выноса вратаря норвежцев Эрьяна Нюланда мяч попал в трос камеры-паука, после чего владение сразу же перешло к англичанам и они начали голевую атаку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Но в целом, ещё раз посмотрев гол англичан, после попадания в трос камеры-паука, понимаешь, что арбитры бестолочи и Норвегию зарыли!!! Позорники и жухалы!!!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В полуфинале чемпионата мира – 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США) в 22:00 по московскому времени.

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