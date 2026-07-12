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Куртуа рискует пропустить начало сезона в «Реале» из-за травмы — Вильянуэва

Куртуа рискует пропустить начало сезона в «Реале» из-за травмы — Вильянуэва
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Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа может пропустить четыре-восемь недель из-за травмы левой прямой мышцы бедра. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на спортивного физиотерапевта Анхеля Вильянуэву.

Подчёркивается, что 34-летний голкипер рискует пропустить первые матчи «сливочных» в сезоне. Ожидается, что 16 августа «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедад» в 1-м туре чемпионата Испании, однако матч может быть перенесён из-за участия футболистов мадридской команды в чемпионате мира.

Куртуа получил травму в матче 1/4 финала мирового первенства 2026 года с Испанией (2:1). Вратарь был заменён на 71-й минуте.

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