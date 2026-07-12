Руни: ещё до ЧМ я говорил, что наступит матч, когда Англии понадобится Джуд Беллингем
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Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни оценил вклад Джуда Беллингема в победу над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36' 1:1 Беллингем – 45+2' 1:2 Беллингем – 93'
«Нам не хватало качества, скорости и темпа, но, когда в команде есть такие игроки, как Джуд Беллингем, у вас всегда есть шанс. Ещё до начала турнира я говорил, что наступит матч, когда нам понадобится Джуд Беллингем, и приводил в пример Стивена Джеррарда в финале Лиги чемпионов 2005 года. В игре, где мы нуждались в нём больше всего, он сделал шаг вперёд», — заявил Руни в эфире BBC Sport.
В полуфинале чемпионата мира — 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной в среду, 12 июля, в 22:00 мск, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта).
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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