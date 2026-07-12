Руни: ещё до ЧМ я говорил, что наступит матч, когда Англии понадобится Джуд Беллингем

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни оценил вклад Джуда Беллингема в победу над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

«Нам не хватало качества, скорости и темпа, но, когда в команде есть такие игроки, как Джуд Беллингем, у вас всегда есть шанс. Ещё до начала турнира я говорил, что наступит матч, когда нам понадобится Джуд Беллингем, и приводил в пример Стивена Джеррарда в финале Лиги чемпионов 2005 года. В игре, где мы нуждались в нём больше всего, он сделал шаг вперёд», — заявил Руни в эфире BBC Sport.

В полуфинале чемпионата мира — 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной в среду, 12 июля, в 22:00 мск, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта).