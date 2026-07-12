Месси подарил свою футболку обладателю «Золотого мяча» Баджо

Бывший нападающий сборной Италии, обладатель «Золотого мяча» – 1993 Роберто Баджо в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси, на которой они держат футболку аргентинского игрока.

«Лео, спасибо за твой драгоценный подарок и за твою заботу. Люблю тебя, мой друг», — написал Баджо.

Фото: Из личного архива Роберто Баджо

Экс-игрок сборной Италии опубликовал фотографию с Месси после завершения матча сборной Аргентины со Швейцарией (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. В полуфинале «альбиселесте» сыграет с Англией (15 июля). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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