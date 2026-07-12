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Тони Кроос прокомментировал игру Беллингема в матче с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026

Тони Кроос прокомментировал игру Беллингема в матче с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал выступление полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Норвегией. Хавбек оформил дубль во встрече с норвежской национальной командой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Звёздный час Джуда» — написал Тони Кроос на своей странице в социальной сети X.

В полуфинале чемпионата мира – 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало в 22:00 по московскому времени.

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