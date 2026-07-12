Тони Кроос прокомментировал игру Беллингема в матче с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал выступление полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Норвегией. Хавбек оформил дубль во встрече с норвежской национальной командой.

«Звёздный час Джуда» — написал Тони Кроос на своей странице в социальной сети X.

В полуфинале чемпионата мира – 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Начало в 22:00 по московскому времени.