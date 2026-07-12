Карпукас — о Сперцяне в «Аль-Ахли»: мотивация — явно не мечта выиграть Азиатскую ЛЧ

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о переходе бывшего капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Какие могут быть вопросы к трансферу Сперцяна? Я понимаю его. Мотивация Эдуарда — явно не мечта выиграть Азиатскую лигу чемпионов. Я бы спокойно перешёл в «Аль-Ахли» на его месте. Если бы параллельно пришло предложение из Европы — стал бы думать, зависит от команды, сделавшей предложение», — приводит слова Карпукаса «Советский спорт».

Чёрно-зелёные объявили о трансфере Сперцяна в саудовский клуб 7 июля. Ранее СМИ сообщали, что зарплата полузащитника в «Аль-Ахли» может составить € 6 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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