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Месси — первый футболист в истории, сыгравший 15 матчей в плей-офф ЧМ

Месси — первый футболист в истории, сыгравший 15 матчей в плей-офф ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, сыгравшим 15 матчей в плей-офф чемпионатов мира. 39-летний форвард установил этот рекорд после того, как принял участие во встрече 1/4 финала мирового первенства со Швейцарией (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)). Об этом информирует пресс-служба ФИФА на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

Месси превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Германии, чемпиона мира – 2014 Мирослава Клозе, сыгравшего 14 матчей в плей-офф соревнования.

Во встрече со Швейцарией капитан сборной Аргентины отыграл всё время. Месси отметился результативной передачей на первый гол национальной команды.

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