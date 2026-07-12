Месси — первый футболист в истории, сыгравший 15 матчей в плей-офф ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, сыгравшим 15 матчей в плей-офф чемпионатов мира. 39-летний форвард установил этот рекорд после того, как принял участие во встрече 1/4 финала мирового первенства со Швейцарией (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)). Об этом информирует пресс-служба ФИФА на странице в социальной сети X.

Месси превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Германии, чемпиона мира – 2014 Мирослава Клозе, сыгравшего 14 матчей в плей-офф соревнования.

Во встрече со Швейцарией капитан сборной Аргентины отыграл всё время. Месси отметился результативной передачей на первый гол национальной команды.

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