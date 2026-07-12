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«Челси» связался с «Реалом» по поводу трансфера Камавинга — El Nacional

«Челси» связался с «Реалом» по поводу трансфера Камавинга — El Nacional
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Лондонский «Челси» связался с мадридским «Реалом» по поводу возможного трансфера полузащитника Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает El Nacional.

По данным источника, в переходе 23-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Челси» Хаби Алонсо. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн; испанский клуб готов рассмотреть предложение в размере € 80 млн. Окончательное решение о трансфере будет зависеть от самого полузащитника.

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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