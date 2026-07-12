Игрок сборной Швейцарии Ндой: для Аргентины было одно судейство, для нас — другое

Нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой раскритиковал судейство в матче с Аргентиной (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)) в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. На 72-й минуте главный арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил форварда швейцарцев Брила Эмболо, показав ему вторую жёлтую карточку за симуляцию после просмотра VAR.

«Такого решения я никогда раньше не видел в футболе. С этим трудно смириться. Нарушения не было. Если судья показывает вторую жёлтую карточку за симуляцию нашему игроку, то почему не показывает её аргентинцам? С их стороны было много симуляций. Сегодня было два разных судейства: одно для них, а для нас — другое. С этим трудно смириться», — приводит слова нападающего RMC Sport.

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