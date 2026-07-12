Гарри Кейн опубликовал пост после выхода Англии в 1/2 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн опубликовал фотографии с болельщиками на трибунах после матча 1/4 финала чемпионата мира – 2026. Англичане обыграли сборную Норвегии со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.).

«Мы в этом вместе», – написал Кейн на своей странице в социальных сетях.

На данный момент Кейн сыграл в каждом матче сборной Англии на турнире, суммарно проведя на поле 564 минуты. Он забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с командой Аргентины, являющейся действующим чемпионом.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, Канаде и США с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратефорде 19 июля.