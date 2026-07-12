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Рио Фердинанд: я бы назвал Эллиота Андерсона лучшим игроком матча с Норвегией

Рио Фердинанд: я бы назвал Эллиота Андерсона лучшим игроком матча с Норвегией
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира – 2026 между командами Англии и Норвегии (2:1), несмотря на то что Джуд Беллингем получил эту награду, оформив дубль в минувшей встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Да, я бы назвал Андерсона. По-моему, Эллиот Андерсон сыграл великолепно. Можно привести веские доводы в пользу того, что без игры и решающих действий любого из них — и Эллиота, и Беллингема — победа могла бы не состояться, так что здесь необходимо сочетание усилий обоих. Но послушайте, я нисколько не сомневаюсь: если Джуд получает звание лучшего игрока матча, значит, он его заслужил. Он тот, кто приносит победу», — приводит слова Фердинанда Metro.

В полуфинале чемпионата мира – 2026 года сборная Англии встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США), начало в 22:00 по московскому времени.

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