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Джикия: у меня остались хорошие отношения со «Спартаком»

Джикия: у меня остались хорошие отношения со «Спартаком»
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Защитник «Локомотива» Георгий Джикия отметил, что ему приятно играть в матчах со «Спартаком», после товарищеской встречи (2:0) между командами, прошедшей в субботу, 11 июля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

«У меня остались хорошие отношения со «Спартаком», всегда это говорил. Конечно, всегда приятно выходить на поле против «Спартака». В команде и штабе осталось много знакомых ребят», – приводит слова Джикии Metaratings.

Джикия играл за красно-белых с 2017 по 2024 год. За этот период защитник принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Джикия стал футболистом «Локомотива» в минувшем июне.

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