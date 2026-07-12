Джикия: у меня остались хорошие отношения со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия отметил, что ему приятно играть в матчах со «Спартаком», после товарищеской встречи (2:0) между командами, прошедшей в субботу, 11 июля.

«У меня остались хорошие отношения со «Спартаком», всегда это говорил. Конечно, всегда приятно выходить на поле против «Спартака». В команде и штабе осталось много знакомых ребят», – приводит слова Джикии Metaratings.

Джикия играл за красно-белых с 2017 по 2024 год. За этот период защитник принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Джикия стал футболистом «Локомотива» в минувшем июне.

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