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«Боруссия» Дортмунд отпустила Адейеми и Ветьена на переговоры с другими клубами

«Боруссия» Дортмунд отпустила Адейеми и Ветьена на переговоры с другими клубами
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Нападающий Карим Адейеми и полузащитник Кьелль Ветьен отсутствуют на сегодняшнем медицинском осмотре и тестах производительности (Leistungsdiagnostik) дортмундской «Боруссии». Руководство «Боруссии» официально освободило обоих футболистов от тренировочного процесса для проведения переговоров о переходе в другие команды, заявил клуб в социальной сети X.

Главным претендентом на Адейеми является «Барселона». В сезоне-2025/2026 Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

В услугах Кьелля Ветьена заинтересован датский «Мидтьюлланн». Игрок принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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