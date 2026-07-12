Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Краснодара» Вахания рассказал, с кем из партнёров общается больше всего

Новичок «Краснодара» Вахания рассказал, с кем из партнёров общается больше всего
Комментарии

Новичок «Краснодара» Илья Вахания рассказал, с кем из партнёров по команде у него сложились дружеские отношения после перехода в стан «быков».

— С кем больше всех в команде получается общаться?
— Наверное, с теми, с кем знаком по сборной, — это Кривцов, Пальцев, Агкацев, Черников, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Напомним, «Краснодар» объявил о переходе Вахании 17 февраля. За сборную России Илья выступает с 2024 года.

В 1-м туре сезона-2026/2027 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином» 26 июля в Казани.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 66 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android