Новичок «Краснодара» Вахания рассказал, с кем из партнёров общается больше всего

Новичок «Краснодара» Илья Вахания рассказал, с кем из партнёров по команде у него сложились дружеские отношения после перехода в стан «быков».

— С кем больше всех в команде получается общаться?

— Наверное, с теми, с кем знаком по сборной, — это Кривцов, Пальцев, Агкацев, Черников, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Напомним, «Краснодар» объявил о переходе Вахании 17 февраля. За сборную России Илья выступает с 2024 года.

В 1-м туре сезона-2026/2027 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином» 26 июля в Казани.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 66 очков.