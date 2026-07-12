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Илья Вахания рассказал, на какой позиции его наигрывают в «Краснодаре»

Илья Вахания рассказал, на какой позиции его наигрывают в «Краснодаре»
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Новичок «Краснодара» Илья Вахания рассказал, на какой позиции его наигрывают в клубе. Контракт футболиста с клубом, подписанный ещё в феврале 2026 года, вступил в силу 16 июня, он рассчитан до лета 2030 года.

— На какой позиции тебя наигрывают?
— Судя по тренировкам, скорее, больше справа в защите. Как опция — слева тоже могу, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

В сезоне-2025/2026 25-летний футболист выступал за «Ростов». Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. По результатам прошедшего клубного сезона «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги.

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