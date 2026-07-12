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Месси — первый футболист, создавший 20+ голевых моментов на ЧМ-2026

Месси — первый футболист, создавший 20+ голевых моментов на ЧМ-2026
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком, создавшим как минимум 20 голевых моментов на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Squawka.

По данным источника, такое же количество голевых моментов (21) Месси создал на мировом первенстве 2026 года.

На стадии 1/4 финала чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины победила Швейцарию (3:1 (1:1, 2:0 д. вр.)). Месси отметился результативной передачей в этой встрече. В полуфинале «альбиселесте» сыграет с Англией (15 июля). Матч пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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