Игрок «Ростова» Кучаев назвал главную задачу команды на сезон

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о главных целях команды на предстоящий сезон-2026/2027. По итогам сезона-2025/2026 «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге.

«Про надежды на сезон я бы не говорил, но как минимум — поправить ошибки, которые у нас были. Они были очень грубые, из-за этого теряли очки. Это, наверное, первостепенная задача», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

В минувшем сезоне-2025/2026 Константин Кучаев принял участие в 25 матчах во всех турнирах и забил один мяч. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.