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Месси: нынешняя сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам

Месси: нынешняя сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подчеркнул, что национальная команда смогла сохранить высокий игровой уровень с победного чемпионата мира 2022 года. В 1/4 финала аргентинцы победили Швейцарию со счётом 3:1 (1:1, 2:0 д. вр.) и вышли в полуфинал, где сыграют с Англией (15 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Эта команда приучила людей к непривычным вещам: непросто пройти путь от чемпионов мира, выиграв всё, что выиграли, продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня. Теперь мы вошли в четвёрку лучших команд. Это ненормально, поэтому нам необходимо получать от этого огромное удовольствие.

Не знаем, повторится ли это снова, повторится ли это вообще когда-либо. До последнего соревнования Аргентина долгое время не становилась чемпионом мира, поэтому всё, что нам выпадет, — это хорошо, нужно ценить и наслаждаться этим», — приводит слова Месси ESPN.

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