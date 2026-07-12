Месси: нынешняя сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подчеркнул, что национальная команда смогла сохранить высокий игровой уровень с победного чемпионата мира 2022 года. В 1/4 финала аргентинцы победили Швейцарию со счётом 3:1 (1:1, 2:0 д. вр.) и вышли в полуфинал, где сыграют с Англией (15 июля).

«Эта команда приучила людей к непривычным вещам: непросто пройти путь от чемпионов мира, выиграв всё, что выиграли, продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня. Теперь мы вошли в четвёрку лучших команд. Это ненормально, поэтому нам необходимо получать от этого огромное удовольствие.

Не знаем, повторится ли это снова, повторится ли это вообще когда-либо. До последнего соревнования Аргентина долгое время не становилась чемпионом мира, поэтому всё, что нам выпадет, — это хорошо, нужно ценить и наслаждаться этим», — приводит слова Месси ESPN.

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