Тухель — о выходе Англии в полуфинал ЧМ-2026: это большое давление, но мне нравится

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями от выхода своей команды в полуфинал чемпионата мира — 2026. В 1/4 финала англичане обыграли команду Норвегии со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.).

«Это очень большое давление, но мне это нравится. Вывести команду на поле, быть там… В последние две-три минуты перед матчем, когда подготовка завершена, и я выхожу на поле, чувствую себя по-настоящему живым. Именно здесь и хочу быть. В эти минуты не хотел бы оказаться ни в каком другом месте на свете.

Мне очень это нравится, но матчи на вылет каждые три-четыре дня — это, разумеется, совершенно иной уровень нагрузок и настоящие эмоциональные качели. Я это признаю, поэтому сейчас тоже нужно немного времени. Мы дадим игрокам время на полное восстановление, самое позднее — во второй половине дня начнём подготовку к матчу с тренерским штабом», — приводит слова Тухеля ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/2 финала Англия сыграет со сборной Аргентины.