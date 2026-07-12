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Тухель — о выходе Англии в полуфинал ЧМ-2026: это большое давление, но мне нравится

Тухель — о выходе Англии в полуфинал ЧМ-2026: это большое давление, но мне нравится
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями от выхода своей команды в полуфинал чемпионата мира — 2026. В 1/4 финала англичане обыграли команду Норвегии со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Это очень большое давление, но мне это нравится. Вывести команду на поле, быть там… В последние две-три минуты перед матчем, когда подготовка завершена, и я выхожу на поле, чувствую себя по-настоящему живым. Именно здесь и хочу быть. В эти минуты не хотел бы оказаться ни в каком другом месте на свете.

Мне очень это нравится, но матчи на вылет каждые три-четыре дня — это, разумеется, совершенно иной уровень нагрузок и настоящие эмоциональные качели. Я это признаю, поэтому сейчас тоже нужно немного времени. Мы дадим игрокам время на полное восстановление, самое позднее — во второй половине дня начнём подготовку к матчу с тренерским штабом», — приводит слова Тухеля ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/2 финала Англия сыграет со сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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