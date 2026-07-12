Рой Кин назвал Джуда Беллингема лучшим полузащитником мира

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема сильнейшим игроком на своей позиции в мировом футболе прямо сейчас. Кин оценил Беллингема, поставив англичанина выше таких конкурентов, как Родри, Педри и Бруну Фернандеш.

«Мы говорим о текущей форме, о масштабе событий, об умении решать исходы больших матчей. И о его работоспособности. Даже в тех играх, где он не забивал, его объём работы — то, как он прессинговал соперников, бежал назад, — поражает. Многие атакующие игроки возвращаются в оборону просто ради подстраховки, но он несётся назад потому, что по-настоящему хочет вернуть мяч своей команде», — заявил Рой Кин в подкасте YouTube-канала The Overlap.