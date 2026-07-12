Салиба и Юпамекано пропустили тренировку сборной Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

Центральные защитники сборной Франции Вильям Салиба и Деотшанкюль Юпамекано пропустили тренировку с игроками национальной команды перед отъездом в Даллас на полуфинал чемпионата мира — 2026, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, оба футболиста занимались по индивидуальной программе, пропустив общую тренировку в качестве меры предосторожности из-за проблем со здоровьем. Ранее Салиба признавался, что игра на турнире даётся ему нелегко из-за проблем со спиной. Причина отсутствия Юпамекано не уточняется.

В 1/2 финала чемпионата мира — 2026 сборная Франции встретится с Испанией. Матч состоится 14 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.