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«Зенит» начал переговоры о переходе полузащитника «Ботафого» Данило — Фурлан

«Зенит» начал переговоры о переходе полузащитника «Ботафого» Данило — Фурлан
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«Зенит» начал переговоры о трансфере полузащитника «Ботафого» Данило. Интерес к 25-летнему футболисту также проявляют «Рома», «Галатасарай» и «Наполи». Предпочтение отдаётся заключению сделки с европейским клубом. Об этом сообщает журналист Валентин Фурлан на странице в социальной сети X.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщал о готовности санкт-петербургского клуба предложить € 35 млн за переход Данило. Подчёркивалось, что интерес к бразильскому игроку также проявляет «Фламенго».

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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