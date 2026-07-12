Мортен Юльманн попрощался со «Спортингом»

Датский полузащитник Мортен Юльманн обратился к болельщикам лиссабонского «Спортинга» после своего официального перехода в мадридский «Атлетико».

«Привет, спортингисты. Сегодня немного грустный день, потому что покидаю свой «Спортинг», где я вырос, где ценил каждый момент в академии, на матчах дома и на выезде. «Спортинг» занимает особое место в моём сердце. Здесь родилась моя дочь, однажды в будущем скажу ей, что был капитаном «Спортинга». Это огромная гордость, которая навсегда останется со мной. Я обязательно вернусь в будущем и отныне буду ещё одним вашим болельщиком. Força, Sporting», — заявил Юльманн в видеообращении «Спортинга» в социальной сети X.