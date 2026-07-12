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Александр Мостовой: норвежцы — уже герои, они сотворили чудо, как в своё время исландцы

Александр Мостовой: норвежцы — уже герои, они сотворили чудо, как в своё время исландцы
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал исход четвертьфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Норвегии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Англичане вымучили победу, но я и говорил, что игра с норвежцами уйдёт в дополнительное время. Но почему наверху такие большие команды, как Англия? Большие турниры выигрывают звёзды. Там есть Кейн, Беллингем. Можно назвать других, но это две главные звезды. К сожалению, Холанд должен был уйти, потому что у Англии более высококлассный состав. Норвегия сотворила историю для своей страны. Это можно сравнить с Исландией в своё время, когда от них никто ничего не ждал, а они приехали — и сделали чудо со своими похлопываниями. Для Норвегии четвертьфинал — уже событие. Они вышли из группы, прошли бразильцев. Их будут встречать, как героев. Они уже герои, как исландцы в своё время», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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