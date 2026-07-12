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Канчельскис: англичане помнят Руку бога Марадоны — матч с Аргентиной будет принципиальным

Канчельскис: англичане помнят Руку бога Марадоны — матч с Аргентиной будет принципиальным
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Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2026 года, в котором Англия встретится с Аргентиной 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«А как вы хотели? Чтобы легко всё давалось? Это четвертьфинал чемпионата мира. Здесь ничего легко не даётся. В полуфинале будет интересно. Посмотрим, как Англия будет играть с Аргентиной. Думаю, англичане помнят Руку бога, когда Марадона им забивал. Будет жёсткое противостояние. Для Англии матч с Аргентиной будет носить принципиальный характер», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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