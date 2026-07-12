Канчельскис: англичане помнят Руку бога Марадоны — матч с Аргентиной будет принципиальным

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира — 2026 года, в котором Англия встретится с Аргентиной 15 июля.

«А как вы хотели? Чтобы легко всё давалось? Это четвертьфинал чемпионата мира. Здесь ничего легко не даётся. В полуфинале будет интересно. Посмотрим, как Англия будет играть с Аргентиной. Думаю, англичане помнят Руку бога, когда Марадона им забивал. Будет жёсткое противостояние. Для Англии матч с Аргентиной будет носить принципиальный характер», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.