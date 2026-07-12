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Игрок сборной Швейцарии Аканджи: ни одна из симуляций Аргентины не была наказана судьёй

Игрок сборной Швейцарии Аканджи: ни одна из симуляций Аргентины не была наказана судьёй
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Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи подверг критике судейство в матче с Аргентиной 3:1 (1:1, 2:0 д. вр.) в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. На 72-й минуте главный арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил форварда швейцарцев Брила Эмболо, показав ему вторую жёлтую карточку за симуляцию после просмотра VAR.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Когда игра закончилась, просто подумал, как невероятно горжусь этой командой. У Аргентины практически не было шансов в открытой игре. К сожалению, гол Хулиана Альвареса не был случайностью.

Обычно я не жалуюсь на судью, но сегодня всё складывалось в их пользу. Никогда не принимал участие в таком одностороннем матче. Ни одна из симуляций соперника не была наказана. Они не получили ни одной жёлтой карточки за основное время. Но за ситуацию с Брилем [Эмболо] он показал жёлтую карточку. Однако даже вдесятером сделали всё, что могли. Но, конечно, Брил — важная часть команды, мы его поддерживаем», — приводит слова Аканджи Blick.

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