Игрок сборной Швейцарии Аканджи: ни одна из симуляций Аргентины не была наказана судьёй

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи подверг критике судейство в матче с Аргентиной 3:1 (1:1, 2:0 д. вр.) в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. На 72-й минуте главный арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил форварда швейцарцев Брила Эмболо, показав ему вторую жёлтую карточку за симуляцию после просмотра VAR.

«Когда игра закончилась, просто подумал, как невероятно горжусь этой командой. У Аргентины практически не было шансов в открытой игре. К сожалению, гол Хулиана Альвареса не был случайностью.

Обычно я не жалуюсь на судью, но сегодня всё складывалось в их пользу. Никогда не принимал участие в таком одностороннем матче. Ни одна из симуляций соперника не была наказана. Они не получили ни одной жёлтой карточки за основное время. Но за ситуацию с Брилем [Эмболо] он показал жёлтую карточку. Однако даже вдесятером сделали всё, что могли. Но, конечно, Брил — важная часть команды, мы его поддерживаем», — приводит слова Аканджи Blick.

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