«Считаю по-другому». Нони Мадуэке не согласен с критикой Тухеля после 1/4 финала ЧМ-2026

Вингер сборной Англии Нони Мадуэке не согласился с критикой главного тренера национальной команды Томаса Тухеля. Специалист сказал, что англичане сами усложнили себе жизнь и смогли выйти в полуфинал ЧМ-2026 благодаря удаче. В 1/4 финала сборная Англии обыграла Норвегию со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.).
– Ваш тренер сказал, что вам повезло. Ты согласен?
– Наш тренер? Возможно, это его мнение. Пусть будет так, но я считаю по-другому, — приводит слова Мадуэке Mirror Football в социальных сетях.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/2 финала англичане сыграют со сборной Аргентины.