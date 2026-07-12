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«Считаю по-другому». Нони Мадуэке не согласен с критикой Тухеля после 1/4 финала ЧМ-2026

«Считаю по-другому». Нони Мадуэке не согласен с критикой Тухеля после 1/4 финала ЧМ-2026
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Вингер сборной Англии Нони Мадуэке не согласился с критикой главного тренера национальной команды Томаса Тухеля. Специалист сказал, что англичане сами усложнили себе жизнь и смогли выйти в полуфинал ЧМ-2026 благодаря удаче. В 1/4 финала сборная Англии обыграла Норвегию со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

– Ваш тренер сказал, что вам повезло. Ты согласен?
– Наш тренер? Возможно, это его мнение. Пусть будет так, но я считаю по-другому, — приводит слова Мадуэке Mirror Football в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/2 финала англичане сыграют со сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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