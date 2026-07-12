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Эрлинг Холанд после вылета с ЧМ-2026 провёл два часа с болельщиками

Эрлинг Холанд после вылета с ЧМ-2026 провёл два часа с болельщиками
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд провёл два часа на трибунах, общаясь с семьёй и фанатами, после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2026. Сборная Норвегии проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира с Англией (1:2) и покинула турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Футболист последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировался и пообщался с ними.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия встретится с Аргентиной 15 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США) в 22:00 мск.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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