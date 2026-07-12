Эрлинг Холанд после вылета с ЧМ-2026 провёл два часа с болельщиками

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд провёл два часа на трибунах, общаясь с семьёй и фанатами, после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2026. Сборная Норвегии проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира с Англией (1:2) и покинула турнир.

Футболист последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировался и пообщался с ними.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия встретится с Аргентиной 15 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США) в 22:00 мск.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.