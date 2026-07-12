Джанни Инфантино намерен расширить ЧМ-2030 до 64 команд — Ромен Молина

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен продвинуть проект масштабного расширения чемпионата мира по футболу до 64 участвующих сборных, начиная с турнира 2030 года, сообщает Ромен Молина в социальной сети X. Этот шаг является ключевым элементом предвыборной кампании функционера перед голосованием на конгрессе в 2027 году.

Для реализации этого плана Инфантино задействует поддержку дружественных ему футбольных руководителей из Африки. В обмен на поддержку руководители из Африки потребуют изменить устав организации. Это необходимо, чтобы предоставить Инфантино возможность пойти на ещё один дополнительный президентский срок.