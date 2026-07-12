Мостовой: Месси почти в 40 лет возит по полю 20-летних ребят — это же фантастика!

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высоко отозвался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

«Аргентина заслуженно идёт в полуфинал. Одна из немногих команд, которая устраивает праздник футбола. Какие матчи они вытягивают! Это просто фантастика! А Лионель Месси? Всем уже всё доказал, но почти в 40 лет 20-летних ребят по полю возит. Это же просто фантастика! А теперь увидим Аргентину с Англией — потрясающий матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с национальной командой Англии. Игра состоится 15 июля и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.