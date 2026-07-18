Начало прямой видеотрансляции матча Уличного футбола 2DROTS — CTRL+V

18 июля в 18:15 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция полуфинала Уличного футбола между командами 2DROTS и CTRL+V. Турнир проходит с 19 июня по 19 июля.

По итогам группового этапа 2DROTS набрал семь очков и занял первое место в квартете В. CTRL+V заработал шесть очков и расположился на второй строчке в группе А.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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