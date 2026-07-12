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Президент ФИФА Инфантино принёс соболезнования в связи со смертью футболиста сборной ЮАР

Президент ФИФА Инфантино принёс соболезнования в связи со смертью футболиста сборной ЮАР
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Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования семье и близким футболиста сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунс» Джейдена Адамса. 11 июля стало известно, что 25-летний полузащитник ушёл из жизни. Причины смерти мужчины не называются.

«Невероятно печально слышать, что полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс скончался всего через несколько недель после участия в историческом выступлении своей страны на чемпионате мира по футболу.

Мои соболезнования. ФИФА и всё футбольное сообщество мыслями с его семьёй, друзьями и товарищами по команде. Звезду сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунс» будет очень не хватать. Пусть он покоится с миром», — написал Инфантино в своём аккаунте в социальных сетях.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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