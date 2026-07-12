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«Абсолютно плевать на сборную Швейцарии». Генич подвёл итог выступления команды на ЧМ

«Абсолютно плевать на сборную Швейцарии». Генич подвёл итог выступления команды на ЧМ
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Известный российский комментатор Константин Генич подвёл итог выступления сборной Швейцарии на чемпионате мира 2026 года. На стадии 1/4 финала мирового первенства швейцарская национальная команда уступила сборной Аргентины (1:3) и завершила своё выступление на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Швейцария – чемпион мира среди средних команд. Они дошли до четвертьфинала, и мы признаём, что, как будто бы, это нормально. Общее ощущение: абсолютно плевать на сборную Швейцарии. Она не вызывает вообще никаких эмоций. Есть команды, которые вызывают суперяркие эмоции, за них хочется поболеть. Такие команды, как Швейцария, не вызывают никаких чувств. Они вылетели, окей, значит стадия четвертьфинала – их результат», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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