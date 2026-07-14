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Локомотив — ЦСКА: во сколько начало товарищеского матча 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 июля, состоится товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча «Локомотив» — ЦСКА в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

18 июля «Локомотив» проведёт товарищеский матч с «Рубином». Игра пройдёт на учебно-тренировочной базе железнодорожников «Баковка». ЦСКА 18 июля встретится с московским «Динамо» в матче Братского кубка.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Локомотив» заработал 53 очка и расположился на третьей строчке. ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место.

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