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Зенит — Црвена Звезда: стартовый состав российской команды на товарищеский матч, 12 июля 2026

Стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
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Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Игра пройдёт на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
0 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Мантуан, Андраде, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Педро, Джон, Глушенков, Соболев.

13 июля «Зенит» проведёт товарищеский матч с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. 18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.

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