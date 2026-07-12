Стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Игра пройдёт на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Мантуан, Андраде, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Педро, Джон, Глушенков, Соболев.

13 июля «Зенит» проведёт товарищеский матч с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. 18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России. Встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место.