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Краснодар — Балтика: во сколько начало товарищеского матча 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Балтика»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 июля, состоится товарищеский матч между «Краснодаром» и «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча «Краснодар» — «Балтика» в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград, Россия
1:0 Боселли – 5'     1:1 Оффор – 115'    
Удаления: Черников – 72' / Оффор – 34'

11 июля «Краснодар» провёл товарищеский матч с «Ростовом», в котором потерпел поражение со счётом 3:4.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ чёрно-зелёные набрали 66 очков и заняли второе место, отстав от санкт-петербургского «Зенита» на два очка. «Балтика» заработала 46 очков и расположилась на шестой строчке.

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