«Краснодар» — «Балтика»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 июля, состоится товарищеский матч между «Краснодаром» и «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе академии чёрно-зелёных. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

11 июля «Краснодар» провёл товарищеский матч с «Ростовом», в котором потерпел поражение со счётом 3:4.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ чёрно-зелёные набрали 66 очков и заняли второе место, отстав от санкт-петербургского «Зенита» на два очка. «Балтика» заработала 46 очков и расположилась на шестой строчке.

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