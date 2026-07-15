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Англия — Аргентина: во сколько начало матча 1/2 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Англия — Аргентина: во сколько начало матча 1/2 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Англия — Аргентина в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

На стадии 1/4 финала сборная Англии победила Норвегию со счётом 2:1 (1:1, 1:0 д. вр.), а Аргентина обыграла Швейцарию со счётом 3:1 (1:1, 2:0 д. вр.).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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