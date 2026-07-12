Экс-игрок «Эвертона» Коулман может продолжить карьеру в Чемпионшипе — Sheffield Star

Бывший защитник «Эвертона» Шеймус Коулман в качестве свободного агента может присоединиться к «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает Sheffield Star.

«Клинки» уже контактировали с футболистом на предмет возможного сотрудничества, однако к этому моменту ирландец ещё не принял окончательного решения. Коулман может завершить карьеру и вернуться в «Эвертон» на одну из тренерских позиций.

37-летний Шеймус Коулман является воспитанником ирландского футбола, на раннем этапе взрослой карьеры он играл за «Слайго Роверс». Футболист защищал цвета «Эвертона» с 2009 по 2026 год. За это время он принял участие в 435 матчах «ирисок», в которых забил 28 голов и отдал 29 голевых передач.