Бубнов высказался о победе сборной Англии над Норвегией, отметив ошибку вратаря Нюланда

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе сборной Англии над Норвегией в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (2:1), отметив ошибку голкипера скандинавской команды Эрьяна Нюланда.

«Норвежцы, на мой взгляд, открытие чемпионата, впервые играли на чемпионате мира, никого не боялись, дошли до четвертьфинала.

Они вышли очень уверенно, уверенно себя чувствовали, в принципе, в психологическом плане тяжелее англичанам было, потому что они всё-таки фаворитами считались. Игра действительно получилась. Кейн не забил в этот раз, палочка-выручалочка англичан. Но зато разыгрался Беллингем. Забил два, правда второй уже добавленное время после грубейшей ошибки вратаря, который перед собой отбил. Он мог или намертво брать, или же отводить на угловой, в сторону, но не перед собой. А так игра была равная. Никакого подавляющего преимущества и давления ни у одной команды не было.

Сейчас ждёт очень интересный матч. Аргентинцы хоть и выигрывают, но с очень большим трудом. Поэтому у англичан есть хорошая возможность выйти в финал чемпионата мира», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил победный гол на 93-й минуте. Нюланд отбил мяч перед собой после дальнего удара полузащитника Моргана Роджерса, чем воспользовался Беллингем и переправил мяч в ворота.