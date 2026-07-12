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Андрей Канчельскис: чемпионом мира станет победитель матча Франция — Испания

Андрей Канчельскис: чемпионом мира станет победитель матча Франция — Испания
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся Франция и Испания. Игра состоится 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, Франция и Испания сыграют маленький финал. В моём понимании победителем чемпионата мира станет команда, которая выиграет в этом матче. Конечно, в футболе всё может быть. Французы будут фаворитами, но вы сами понимаете, что одна ошибка может повлиять на результат. В групповом этапе это ещё можно исправить, а на такой стадии — нет. Обе команды хороши», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В другом полуфинале сыграют Англия и Аргентина 15 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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